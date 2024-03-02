Опасные сигналы: почему выхлоп вашего автомобиля может стать белым?

Почему выхлоп автомобиля может стать белым: эксперты разъясняют

0:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты "Российской газеты" объяснили, что изменение цвета выхлопа на белый может свидетельствовать о наличии неисправностей в автомобиле. При нормальной работе двигателя выхлоп почти бесцветен, однако белый цвет может возникнуть из-за нескольких причин.

Фото: openverse by alcides OTA is licensed under CC BY 2.0

Во-первых, это может быть вызвано погодными условиями, особенно при низких температурах. Однако, если белый выхлоп продолжается при теплой погоде, это может быть признаком проблемы.

Во-вторых, причиной может быть протечка охлаждающей жидкости в камеру сгорания мотора, что требует немедленного вмешательства. Наконец, забитый воздушный фильтр также может привести к белому выхлопу и требует внимания, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя в будущем.