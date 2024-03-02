3 грубых ошибки водителей: как избежать огромных счетов за ремонт автомобиля

Три вредные водительские привычки, из-за которых можно потерять много денег

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Поиск водителя, который бы проявлял равнодушие к высоким расходам на обслуживание автомобиля, является сложной задачей.

Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие автолюбители стремятся к выбору такого стиля вождения, который помог бы сэкономить средства, не тратя их на починку или излишнее топливо.

Тем не менее, существует ряд привычек, о негативном влиянии которых не знают даже опытные водители.

Какие три действия следует прекратить, чтобы избежать бесполезных расходов?

Частое торможение

При управлении автомобилем целесообразно стремиться к плавному изменению скорости.

Любые резкие ускорения или рывки при торможении негативно сказываются на работе двигателя.

Частые резкие торможения также неблагоприятно сказываются на тормозной системе, увеличивая риск возникновения проблем.

Пренебрежение сигнальными лампочками

Все водители должны внимательно отслеживать информацию, появляющуюся на панели приборов.

Если зажглась какая-либо лампочка, это может свидетельствовать о серьезной проблеме с автомобилем.

Чем раньше будет проведен ремонт, тем выше вероятность сохранения работоспособности машины и избежания крупных расходов.

Полное исчерпание топлива

У некоторых водителей есть опасная привычка заправляться только в тот момент, когда в баке почти не остается топлива.

Такой подход не приносит ничего хорошего. При недостатке топлива в двигатель может попадать грязь, накопившаяся на дне бака.

В результате могут возникнуть проблемы с двигателем, насосом и фильтрами, что приведет к необходимости ремонта.