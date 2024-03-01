Весна наступила, а вместе с ней — проблемы: почему вам следует срочно поменять дворники на авто

Что каждый автомобилист должен сделать в начале весны: о чем забывают водители

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С наступлением весны водители могут почувствовать облегчение, так как многие проблемы, связанные с зимним периодом, становятся менее актуальными. Тем не менее, с появлением теплой погоды возникают и новые трудности.

Фото: Wikipedia by Wesha

Если зимой на лобовом стекле часто образовывалась наледь, мешающая работе дворников, то весной улучшение ситуации вряд ли произойдет само собой.

Таким образом, проблемы с работой стеклоочистителей могут сохраниться и и весной. В начале весеннего сезона владельцам автомобилей следует проверить, насколько эффективно работают их дворники.

Если они не удаляют воду совершенно, на переднем стекле могут оставаться пятна или следы. В таких ситуациях необходимо принять соответствующие меры.

Что делать, если дворники работают плохо:

Не стоит пытаться восстановить работоспособность существующего механизма. Гораздо лучше просто заменить дворники весной.

Хотя это потребует некоторых затрат, стоит помнить, что не все дворники стоят дорого. Более того, своевременная замена гарантирует, что автомобиль не попадет в ДТП из-за неисправного устройства.