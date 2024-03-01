Весенние перемены для водителей: освобождение от зимних забот и новые вызовы на дорогах

Три опасности, к которым водителям нужно подготовиться в начале весны

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Весна наступила, принося с собой перемены для водителей, освобождая их от многих "зимних" забот. Снег тает, а лед на дорогах исчезает, делая езду более безопасной. Отпадает необходимость бороться с низкими температурами воздуха.

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Однако не все так радужно. Начало весны может быть сложным временем для автолюбителей, сохраняя некоторые зимние проблемы и принося новые вызовы.

Перед переходом к новому сезону владельцам автомобилей следует учитывать три основных аспекта: