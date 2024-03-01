Как подготовить машину к весеннему сезону? Секреты от автоэксперта

Автоблогер дал советы по подготовке машины к весне

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Автоблогер и эксперт по автомобилям Азат Булатов поделился несколькими важными советами с изданием "Комсомольская правда" относительно подготовки машины к весеннему сезону.

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

Он обратил внимание на специфические погодные условия, которые могут повлиять на безопасность и состояние автомобиля, такие как ухудшение видимости, грязь на дорогах и частичное "схождение" асфальта.

Булатов также напомнил о важности "переобувки" на летнюю резину и проведении автомойки для осмотра состояния кузова. Он рекомендует также замену незамерзающей жидкости и проверку тормозной системы, жидкостей, масла и фильтров перед наступлением весны.