Как подготовить машину к весеннему сезону? Секреты от автоэксперта

Автоблогер и эксперт по автомобилям Азат Булатов поделился несколькими важными советами с изданием "Комсомольская правда" относительно подготовки машины к весеннему сезону.
Он обратил внимание на специфические погодные условия, которые могут повлиять на безопасность и состояние автомобиля, такие как ухудшение видимости, грязь на дорогах и частичное "схождение" асфальта.
Булатов также напомнил о важности "переобувки" на летнюю резину и проведении автомойки для осмотра состояния кузова. Он рекомендует также замену незамерзающей жидкости и проверку тормозной системы, жидкостей, масла и фильтров перед наступлением весны.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.