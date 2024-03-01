Стоит не забывать: эта опасная ошибка повредит патрубки и шарниры колёс в вашей вашине

Автоэксперт Серебряков назвал опасную ошибку при парковке автомобиля

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Директор отдела по послепродажному обслуживанию в ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков подчеркнул важность избегания опасной ошибки при парковке автомобиля.

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Специалист объяснил, что долгая стоянка с вывернутыми колесами может нанести вред автомобилю. Это положение приводит к уменьшению срока службы шарниров равных угловых скоростей колес.

Особенно это касается автомобилей с гидроусилителем руля, где такая парковка способствует ускоренному износу системы.

При неправильной парковке машин с гидроусилителем руля также страдают насос усилителя и другие компоненты: они подвергаются избыточной нагрузке, что постепенно приводит к их выходу из строя.

Кроме того, масляные патрубки могут быть повреждены из-за излишнего напряжения или даже порваться.

Серебряков также отметил, что для автомобилей с электрическим усилителем руля парковка с вывернутыми колесами допустима. Однако это не влияет на работу шарниров равных угловых скоростей, у которых резиновые детали могут вытягиваться при длительной стоянке с вывернутыми колесами.

Неисправность этих деталей может привести к серьёзным проблемам с подвеской.