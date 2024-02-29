Зимние трюки: как удалить лед с машины без ущерба для кузова

Автоэксперт Соколов рассказал, что нужно сделать перед тем, как очищать автомобиль от льда

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Перед тем как очистить автомобиль ото льда, необходимо его хорошо прогреть, а затем воспользоваться специальными приспособлениями, объяснил автоэксперт Максим Соколов журналу "Известия".

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Он подчеркнул, что для обработки стекол и зеркал автомобиля от льда существуют специальные размораживатели и антиобледенители. Они помогают не только быстро устранить корку из льда, но и предотвратить её образование в будущем.

Если у вас нет специального средства от обледенения автомобиля под рукой, можно приготовить его самостоятельно из незамерзайки или антифриза и этилового спирта. Для этого нужно смешать жидкости в пропорции 1:5 и нанести на места обледенения из бутылки с пульверизатором.

Соколов также предупредил, что некоторые антиобледенители могут повредить лакокрасочное покрытие кузова и фары автомобиля. Он также подчеркнул важность выбора щетки, учитывая размер автомобиля и рост владельца.

Для седанов рекомендуются щетки-скребки с рукояткой 40-70 см, а для внедорожников и минивэнов — 70 см и больше. Если водитель невысокого роста, ему потребуется инструмент с длинной или телескопической ручкой для удобства счищения снега с крыши.

Важно обратить внимание на качество щетины, пластика и материала рукоятки, чтобы избежать микроцарапин на покрытии автомобиля. Скребки для льда также должны быть эргономичными, с удобной ручкой и морозоустойчивым пластиком.

Рекомендуется иметь обогреватель для лобового стекла, работающий от автомобильного прикуривателя, чтобы правильно снять ледяную корку с автомобиля. Лед способен заблокировать двери, сковать колеса, закупорить воздуховоды и выпускную систему. Поэтому необходимо полностью прогреть двигатель перед началом движения на минимальных скоростях, а затем увеличить скорость постепенно, когда все механизмы работают на полную мощность.