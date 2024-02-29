Назван быстрый способ "спасти" автомобиль из снега

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Автоэксперт Колодочкин рассказал, как быстро и правильно вытащить автомобиль из сугроба

1:23
Авто

Во многих регионах России сейчас наблюдаются глубокие снега, которые вскоре начнут таять, раскрывая сложные дорожные условия. Это означает, что в настоящее время и в обозримом будущем будет весьма актуально обратиться к материалу, опубликованному в декабре в журнале "За рулем", где эксперты Алексей Ревин и Михаил Колодочкин провели тестирование различных антибуксов, цены на которые варьировались от 450 до 8000 рублей.

Автоэксперт Колодочкин рассказал, как быстро и правильно вытащить автомобиль из сугроба
Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Эти устройства могут иметь разные названия - траки, сэнд-траки, антибуксы, трапики, но суть от этого не меняется. Их легко можно хранить в багажнике и в случае необходимости применить, чтобы помочь колесам не скользить, не тратя время на поиск веток или подобных предметов. Однако некоторые из них показали себя плохо в ходе испытаний. Но также были и лидеры - например, антибукс "Golden Snail" с тремя пластинами, стоимостью 900 рублей, показал хорошие результаты.

Михаил Колодочкин, журналист издания "За рулем", отметил:

— Дешевое устройство из выборки продемонстрировало свою эффективность.

Оно надежно закрепляется в грязи - в ходе испытаний наборные пластины немного деформировались, но это не стало проблемой.

Даже при заморозках и езде на УАЗе антибукс показал себя надежно. Мы рекомендуем его использовать.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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