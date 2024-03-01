Новый внедорожник от Sinomach: японский двигатель и невероятные возможности за 3,8 млн рублей

Sinomach начинает продажи в России внедорожника Oting Paladin

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Китайская компания Sinomach анонсировала официальный запуск продаж в России своего внедорожника Oting Paladin, созданного на базе модели Nissan Terra и оснащенного двигателем Mitsubishi.

Фото: Wikipedia by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Внедорожник доступен в четырех комплектациях, начиная с базовой версии, оснащенной светодиодной оптикой и 12-дюймовым экраном мультимедиа, за 3,8 млн рублей.

Цены на полноприводные версии начинаются от 4,25 млн рублей. Предполагается, что в случае успеха Paladin Sinomach расширит свою присутствие в России, предлагая услуги автосервиса и страхования.