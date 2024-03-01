Новый внедорожник от Sinomach: японский двигатель и невероятные возможности за 3,8 млн рублей

Китайская компания Sinomach анонсировала официальный запуск продаж в России своего внедорожника Oting Paladin, созданного на базе модели Nissan Terra и оснащенного двигателем Mitsubishi.
Внедорожник доступен в четырех комплектациях, начиная с базовой версии, оснащенной светодиодной оптикой и 12-дюймовым экраном мультимедиа, за 3,8 млн рублей.
Цены на полноприводные версии начинаются от 4,25 млн рублей. Предполагается, что в случае успеха Paladin Sinomach расширит свою присутствие в России, предлагая услуги автосервиса и страхования.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.