Стоит ли менять свой поддержанный автомобиль на нового "китайца"?

Эксперт Кузев: разумно отложить покупку нового автомобиля, если ваш еще не доставляет проблем

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Многие россияне сталкиваются с дилеммой: обновлять ли свой автомобиль на более новую модель или приобрести новый китайский автомобиль с салона? Эксперты, включая специалиста по автоподбору Дмитрия Кузева, высказывают свое мнение по этому вопросу.

Фото: openverse by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Средняя стоимость автомобилей в России значительно выросла с 2015 года, что делает обновление более затратным решением. Однако, если ваш текущий автомобиль не доставляет особых проблем, может быть разумнее отложить обновление. Эксперты предсказывают дальнейший рост стоимости подержанных автомобилей, поэтому вложение средств в ремонт существующего автомобиля может оказаться более выгодным.

Однако, если есть возможность, покупка нового автомобиля с салона и последующий трейд-ин до истечения гарантийного срока может быть более выгодным решением в долгосрочной перспективе.