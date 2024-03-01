Renault Duster — король надежности среди бюджетных кроссоверов за 1 млн рублей

Renault Duster признан наиболее надежным кроссовером в бюджетном сегменте

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Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, Максим Рязанов, называет Renault Duster наиболее надежным кроссовером в бюджетном сегменте до 1 млн рублей. Его надежность обусловлена практически не изнашиваемым салоном и минимальным количеством электроники.

Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 3.0

Также эксперт выделяет Skoda Yeti и Mitsubishi ASX как долговечные модели, не требующие серьезных ремонтов даже после многих километражей. Другие японские модели, такие как Suzuki SX4 и Nissan Qashqai, также признаны надежными даже спустя 10 лет эксплуатации.

В то же время, по итогам 2023 года, самым продаваемым кроссовером в России стал китайский Haval Jolion, за ним следуют Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 PRO Max, Lada Niva Legend и Geely Coolray.