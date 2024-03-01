Renault Duster — король надежности среди бюджетных кроссоверов за 1 млн рублей

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, Максим Рязанов, называет Renault Duster наиболее надежным кроссовером в бюджетном сегменте до 1 млн рублей. Его надежность обусловлена практически не изнашиваемым салоном и минимальным количеством электроники.
Также эксперт выделяет Skoda Yeti и Mitsubishi ASX как долговечные модели, не требующие серьезных ремонтов даже после многих километражей. Другие японские модели, такие как Suzuki SX4 и Nissan Qashqai, также признаны надежными даже спустя 10 лет эксплуатации.
В то же время, по итогам 2023 года, самым продаваемым кроссовером в России стал китайский Haval Jolion, за ним следуют Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 PRO Max, Lada Niva Legend и Geely Coolray.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.