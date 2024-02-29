Скрыть или пристегнуться? Как изменения в ПДД меняют поведение водителей при остановке ДПС

Изменения в ПДД заставляют водителей менять тактику при остановке ДПС

0:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Недавние изменения в ПДД, связанные с неисправностями и условиями эксплуатации транспортного средства, привели к изменению тактики водителей при остановке сотрудников ДПС.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Теперь некоторые "особо продвинутые" водители моментально глушат двигатель своего авто при приближении инспектора ДПС, чтобы скрыть возможные неисправности, но такое поведение может вызвать подозрения у инспектора и привести к более тщательной проверке.

Другие водители пытаются избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности, но даже заглушив двигатель, они могут быть оштрафованы, если инспектор заметит нарушение в момент взмаха жезла.