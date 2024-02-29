Скрыть или пристегнуться? Как изменения в ПДД меняют поведение водителей при остановке ДПС

Недавние изменения в ПДД, связанные с неисправностями и условиями эксплуатации транспортного средства, привели к изменению тактики водителей при остановке сотрудников ДПС.
Теперь некоторые "особо продвинутые" водители моментально глушат двигатель своего авто при приближении инспектора ДПС, чтобы скрыть возможные неисправности, но такое поведение может вызвать подозрения у инспектора и привести к более тщательной проверке.
Другие водители пытаются избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности, но даже заглушив двигатель, они могут быть оштрафованы, если инспектор заметит нарушение в момент взмаха жезла.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.