Новая эра на дорогах: какие секреты скрывают краткосрочные полисы ОСАГО?

С 2 марта 2024 года водители в России смогут оформить краткосрочные полисы ОСАГО, позволяющие застраховать автомобиль на период от одного дня до трех месяцев.
Это нововведение особенно удобно для редких водителей, таких как туристы, таксисты и коллекционеры, а также для тех, кто использует автомобиль временно.
Задержка в активации полиса поможет предотвратить мошеннические схемы, а стоимость краткосрочного ОСАГО будет значительно ниже стандартного годового полиса и рассчитываться индивидуально для каждого водителя.
Оформление займет всего пять минут, а полис можно будет предъявить сотрудникам ГИБДД прямо на экране смартфона.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.