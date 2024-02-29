Новая эра на дорогах: какие секреты скрывают краткосрочные полисы ОСАГО?

Революция в страховании: в России с 2 марта будут доступны краткосрочные полисы ОСАГО

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С 2 марта 2024 года водители в России смогут оформить краткосрочные полисы ОСАГО, позволяющие застраховать автомобиль на период от одного дня до трех месяцев.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Это нововведение особенно удобно для редких водителей, таких как туристы, таксисты и коллекционеры, а также для тех, кто использует автомобиль временно.

Задержка в активации полиса поможет предотвратить мошеннические схемы, а стоимость краткосрочного ОСАГО будет значительно ниже стандартного годового полиса и рассчитываться индивидуально для каждого водителя.

Оформление займет всего пять минут, а полис можно будет предъявить сотрудникам ГИБДД прямо на экране смартфона.