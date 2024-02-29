Откровения профи: как избежать ловушек при покупке подержанной машины

При выборе подержанного автомобиля важно учитывать его реальный пробег, который является ключевым показателем технического состояния.
Подходящий пробег для различных марок автомобилей может варьироваться, например, для американских — от 150 000 до 170 000 км, для японских — даже до 250 000 км. Идеальным вариантом считается автомобиль, выпущенный не более трех лет назад с пробегом около 50-60 тысяч км.
Важно также учитывать условия эксплуатации, например, автомобили из крупных городов могут иметь небольшой пробег, но больший износ двигателя из-за частых пробок. Перед покупкой старых автомобилей необходимо провести тщательную диагностику и изучить историю технического обслуживания.
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