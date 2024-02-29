Откровения профи: как избежать ловушек при покупке подержанной машины

Как выбрать подержанный автомобиль: советы от опытного перекупщика

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При выборе подержанного автомобиля важно учитывать его реальный пробег, который является ключевым показателем технического состояния.

Фото: openverse by RayBaldwin is licensed under CC BY-SA 4.0

Подходящий пробег для различных марок автомобилей может варьироваться, например, для американских — от 150 000 до 170 000 км, для японских — даже до 250 000 км. Идеальным вариантом считается автомобиль, выпущенный не более трех лет назад с пробегом около 50-60 тысяч км.

Важно также учитывать условия эксплуатации, например, автомобили из крупных городов могут иметь небольшой пробег, но больший износ двигателя из-за частых пробок. Перед покупкой старых автомобилей необходимо провести тщательную диагностику и изучить историю технического обслуживания.