Сенсация от Infiniti: первый взгляд на обновленный QX80 SUV

Infiniti готовится к революционному дебюту нового QX80 SUV: новый язык дизайна — искусство в движении

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Компания Infiniti начала обсуждение поворота бренда и его воздействия на флагманский SUV QX80 к концу 2022 года. После дебюта концепта QX Monograph на мероприятии Pebble Beach Concours в прошлом году, QX80 не упоминался в анонсе. Однако размеры и линии Monograph четко указали, куда направляется модель QX80. Новый дизайн называется "Искусство в Движении".

Фото: openverse by Automotive Rhythms is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Камуфляжная оболочка, разработанная совместно с японским художником-генератором изображений Каору Танака, выделяется на фоне фотографий. Фотографии показывают различные детали Monograph, такие как разделенные фары и "пианино" DRLs, а также новые характеристики, включая 24-диапазонную аудиосистему Klipsch и освещенный значок Infiniti на решетке радиатора.

Предполагается, что новый QX80 будет оснащен более мощным и эффективным двигателем, что может увеличить его цену выше $80,000. После онлайн-дебюта 20 марта, QX80 будет представлен на автосалоне в Нью-Йорке.