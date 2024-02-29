Стало известно, у кого будет преимущество при встречном разъезде на узкой дороге

Зимой на узких дорогах, особенно в городах, возникают сложности с разъездом встречного транспорта из-за снега, накапливающегося на обочинах. Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), водителю, у которого возникло препятствие на пути (например, заблокированная часть дороги снегом или припаркованным автомобилем), следует уступить дорогу встречному транспорту.
На узких участках дорог установлены специальные знаки, определяющие приоритет движения. Если таких знаков нет, то применяются правила ПДД, в соответствии с которыми водитель спускающегося автомобиля должен уступить дорогу водителю, движущемуся вверх по склону. Если полосы движения не различимы из-за снега, разъезд происходит по обоюдному согласию.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.