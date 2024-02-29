Стало известно, у кого будет преимущество при встречном разъезде на узкой дороге

Кто имеет преимущество на узких дорогах зимой: разъезд встречного транспорта по правилам ПДД

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Зимой на узких дорогах, особенно в городах, возникают сложности с разъездом встречного транспорта из-за снега, накапливающегося на обочинах. Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), водителю, у которого возникло препятствие на пути (например, заблокированная часть дороги снегом или припаркованным автомобилем), следует уступить дорогу встречному транспорту.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

На узких участках дорог установлены специальные знаки, определяющие приоритет движения. Если таких знаков нет, то применяются правила ПДД, в соответствии с которыми водитель спускающегося автомобиля должен уступить дорогу водителю, движущемуся вверх по склону. Если полосы движения не различимы из-за снега, разъезд происходит по обоюдному согласию.