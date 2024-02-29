Сенсация от Тесла: что скрывается за новым электрическим Roadster?

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Илон Маск обещает выпустить электрический спортивный автомобиль Tesla Roadster в следующем году

0:56
Авто

Глава компании Tesla, Илон Маск, заявил о планах начать отправку электрического спортивного автомобиля Roadster в следующем году. Он отметил, что вечером произошло радикальное повышение целей в дизайне нового Tesla Roadster.

Илон Маск обещает выпустить электрический спортивный автомобиль Tesla Roadster в следующем году
Фото: Wikipedia by Smnt is licensed under CC BY-SA 4.0

Маск также добавил, что производственный дизайн Roadster будет завершен и представлен к концу текущего года. Ранее анонсированный в 2017 году, Roadster, представляющий собой четырехместный автомобиль на батарейном питании, изначально должен был быть запущен в 2020 году.

Однако Маск в 2021 году перенес запуск Roadster на 2023 год, ссылаясь на проблемы глобальной цепочки поставок. В 2023 году он также выразил надежду на начало производства долго ожидаемого нового поколения электрического спортивного автомобиля Roadster в следующем году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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