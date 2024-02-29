Сенсация от Тесла: что скрывается за новым электрическим Roadster?

Глава компании Tesla, Илон Маск, заявил о планах начать отправку электрического спортивного автомобиля Roadster в следующем году. Он отметил, что вечером произошло радикальное повышение целей в дизайне нового Tesla Roadster.
Маск также добавил, что производственный дизайн Roadster будет завершен и представлен к концу текущего года. Ранее анонсированный в 2017 году, Roadster, представляющий собой четырехместный автомобиль на батарейном питании, изначально должен был быть запущен в 2020 году.
Однако Маск в 2021 году перенес запуск Roadster на 2023 год, ссылаясь на проблемы глобальной цепочки поставок. В 2023 году он также выразил надежду на начало производства долго ожидаемого нового поколения электрического спортивного автомобиля Roadster в следующем году.
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