Сенсация от Тесла: что скрывается за новым электрическим Roadster?

Илон Маск обещает выпустить электрический спортивный автомобиль Tesla Roadster в следующем году

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Глава компании Tesla, Илон Маск, заявил о планах начать отправку электрического спортивного автомобиля Roadster в следующем году. Он отметил, что вечером произошло радикальное повышение целей в дизайне нового Tesla Roadster.

Фото: Wikipedia by Smnt is licensed under CC BY-SA 4.0

Маск также добавил, что производственный дизайн Roadster будет завершен и представлен к концу текущего года. Ранее анонсированный в 2017 году, Roadster, представляющий собой четырехместный автомобиль на батарейном питании, изначально должен был быть запущен в 2020 году.

Однако Маск в 2021 году перенес запуск Roadster на 2023 год, ссылаясь на проблемы глобальной цепочки поставок. В 2023 году он также выразил надежду на начало производства долго ожидаемого нового поколения электрического спортивного автомобиля Roadster в следующем году.