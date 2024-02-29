Стало известно, что за фальшивый полис ОСАГО вас могут посадить в тюрьму

Подделка ОСАГО: грозит ли водителю крупный штраф и лишение свободы

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Подделка страховки ОСАГО может привести к серьезным последствиям для водителя, включая крупные штрафы и даже лишение свободы.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Если полиция выявит поддельный полис, водителя могут временно лишить права управления автомобилем до окончания расследования. Согласно статье 327 УК РФ, за использование фальшивки могут грозить штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или арест.

ГИБДД рекомендует приобретать страховку только в официальных местах, чтобы избежать мошенничества. В хотя подобные случаи редки, они могут иметь серьезные последствия для водителя, вплоть до уголовной ответственности.