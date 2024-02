Секретная информация: как избежать проверки алкотестером от сотрудников ГИБДД

Your browser does not support the audio element.

Водитель имеет законное право отказаться от прохождения теста на трезвость при остановке полицией без последствий для водительских прав. Это делается через оформление протокола об отстранении водителя от управления автомобилем, требующего участия двух свидетелей или видеозаписи.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние