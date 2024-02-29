Секретная информация: как избежать проверки алкотестером от сотрудников ГИБДД

Права водителя: как отказаться от проверки на алкоголь

0:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Водитель имеет законное право отказаться от прохождения теста на трезвость при остановке полицией без последствий для водительских прав. Это делается через оформление протокола об отстранении водителя от управления автомобилем, требующего участия двух свидетелей или видеозаписи.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Пассажиры могут быть свидетелями процедуры. Водитель также может отказаться от теста, если полицейские не предъявили пломбу на алкотестере или не обеспечили технические документы устройства.

Если проверка осуществляется с нарушением этих правил, результаты теста могут быть признаны недействительными в суде. Однако, если водитель действительно употреблял алкоголь перед вождением, отказ от теста не освободит его от ответственности.