Секретная информация: как избежать проверки алкотестером от сотрудников ГИБДД

Водитель имеет законное право отказаться от прохождения теста на трезвость при остановке полицией без последствий для водительских прав. Это делается через оформление протокола об отстранении водителя от управления автомобилем, требующего участия двух свидетелей или видеозаписи.
Пассажиры могут быть свидетелями процедуры. Водитель также может отказаться от теста, если полицейские не предъявили пломбу на алкотестере или не обеспечили технические документы устройства.
Если проверка осуществляется с нарушением этих правил, результаты теста могут быть признаны недействительными в суде. Однако, если водитель действительно употреблял алкоголь перед вождением, отказ от теста не освободит его от ответственности.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.