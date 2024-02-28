Эксклюзивный суперкар с секретом: уникальное сочетание истории и современных технологий

La Squadra и Zagato создают эксклюзивный Alpine AGTZ Twin Tail

0:49 Your browser does not support the audio element. Авто

La Squadra, известный дилер суперкаров, в сотрудничестве с Zagato представляет эксклюзивную версию Alpine AGTZ Twin Tail, вдохновленную историей марки.

Фото: La Squadra x Zagato

Этот автомобиль, созданный на базе Alpine A110 R, представляет собой настоящее произведение искусства, обладающее уникальной возможностью: съемный аэродинамический хвост, превращающий обычное авто в произведение искусства.

Благодаря карбоновым панелям и модифицированным деталям кузова от Zagato, AGTZ Twin Tail выделяется своим стилем и производительностью. Только 19 экземпляров этого суперкара будут выпущены по цене €650,000 ($705,239 U. S.) каждый, с доставкой в октябре и специальным держателем для хвоста.



