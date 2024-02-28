Apple бросает создание автомобиля после десятилетнего молчания

Apple отменяет проект по созданию электромобиля

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Apple приняла решение прекратить работу над проектом по созданию электромобиля, что вызвало удивление среди близких 2000 сотрудников, работавших над этим проектом.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Решение было внутренне объявлено во вторник и озвучено операционным директором Джеффом Уильямсом и вице-президентом Кевином Линчем. Команда, занимавшаяся разработкой автомобиля, будет постепенно расформирована, а многие сотрудники переведены в подразделение искусственного интеллекта под управлением Джона Джианна-дреа.

Это решение пришло как облегчение для некоторых инвесторов и вызвало положительные реакции со стороны рынка. Вместо этого компания сосредоточится на проектах по искусственному интеллекту, что становится все более важным приоритетом для Apple.