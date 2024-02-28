Apple бросает создание автомобиля после десятилетнего молчания

Apple приняла решение прекратить работу над проектом по созданию электромобиля, что вызвало удивление среди близких 2000 сотрудников, работавших над этим проектом.
Решение было внутренне объявлено во вторник и озвучено операционным директором Джеффом Уильямсом и вице-президентом Кевином Линчем. Команда, занимавшаяся разработкой автомобиля, будет постепенно расформирована, а многие сотрудники переведены в подразделение искусственного интеллекта под управлением Джона Джианна-дреа.
Это решение пришло как облегчение для некоторых инвесторов и вызвало положительные реакции со стороны рынка. Вместо этого компания сосредоточится на проектах по искусственному интеллекту, что становится все более важным приоритетом для Apple.
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