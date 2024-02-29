Автоэксперт Зиновьев назвал автомобили с самыми ненадёжными АКП

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Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев предостерегает от выбора автомобилей с определёнными типами автоматических коробок передач. Он указывает на то, что некоторые коробки, при условии правильного обслуживания, могут пройти более 300 тысяч километров, это далеко не фантазия.

Однако есть модели, которые с трудом достигают половины этого расстояния, а некоторые даже сталкиваются с регулярными неполадками, хотя их ресурс в целом приемлем.

Сергей Зиновьев советует избегать моделей автомобилей Renault с коробкой передач DP0 (также известной как AL4 на некоторых моделях Peugeot и Citroen). Хотя в 2009 году произошла модернизация этой коробки (получила индекс DP2), ее ресурс все равно оценивается примерно в 250 тысяч километров, что для современной четырёхступенчатой коробки не очень много.

Также эксперт рекомендует воздержаться от приобретения автомобилей Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, а также определённых моделей Opel с шестиступенчатой коробкой передач 6Т30/40, произведенной компанией GM. Несмотря на то, что у этих коробок неплохой ресурс, регулярные поломки могут серьёзно нарушить пользование автомобилем.