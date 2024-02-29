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Автоэксперт Пономарёв: точное соблюдение этих трёх правил продлит ресурс двигателя автомобиля

Автоэксперт Пономарёв: соблюдение нескольких правил продлит ресурс двигателя автомобиля

2:06
Авто

На длительность работы двигателя автомобиля оказывают влияние несколько факторов, включая своевременное профилактическое обслуживание. Этот вывод был подтвержден техническим тренером международной сети автосервисов Сергеем Пономарёвым в интервью для "Российской газеты".

Автоэксперт Пономарёв: соблюдение нескольких правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Пономарев напомнил об одном простом правиле — профилактика эффективнее ремонта.

Во-первых, рекомендуется регулярно проводить диагностику двигателя дважды в год, например, весной и осенью. Эта услуга часто доступна в виде отдельного комплекса на многих СТО, отметил эксперт.

Во-вторых, каждые 20-30 тысяч километров пробега необходимо проводить обслуживание топливно-воздушной системы, включая промывку инжектора, обслуживание дроссельной заслонки и замену топливных фильтров. Состояние этих элементов существенно влияет на работоспособность двигателя, что отражается на расходе топлива, динамике и стабильности работы, а также на легкости запуска двигателя в холодную погоду, пояснил Пономарёв.

В-третьих, важно своевременно менять технические жидкости, такие как масло в двигателе и охлаждающая жидкость. Многие владельцы автомобилей не учитывают условия эксплуатации машин в России при замене масла, руководствуясь лишь рекомендациями производителей. Однако частая работа двигателя на холостых оборотах, длительное пребывание в пробках и резкие перепады температур сокращают срок службы масла. Поэтому эксперт рекомендует менять масло каждые 5-7 тысяч километров.

Автомобиль представляет собой сложную техническую систему, где корректная работа всех компонентов взаимосвязана. Если один из элементов выходит из строя, это может повлечь за собой поломку других узлов. Например, непроизвольная поломка ремня ГРМ может привести к выходу из строя смежных элементов, таких как подшипники, шкивы и клапаны.

Просто следуйте рекомендациям по своевременному обслуживанию автомобиля, и он прослужит вам долгие годы, а срок службы двигателя будет продлен, подводит итоги Пономарёв.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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