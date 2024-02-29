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ГИБДД раскрыла, зачем водители стали устанавливать на автомобили номера без флага РФ. Причина оказалась неожиданной

ГИБДД объяснила, что водители устанавливают на автомобили номера без флага РФ, чтобы притвориться элитой

2:50
Авто

В последнее время в крупных российских городах замечается тенденция к установке номерных знаков без трехцветной полосы. Однако возникает вопрос о законности таких регистрационных табличек и о возможных претензиях со стороны сотрудников ДПС.

ГИБДД объяснила, что водители устанавливают на автомобили номера без флага РФ, чтобы притвориться элитой
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Ресурс njcar.ru уточнил у представителя ГИБДД, как можно получить такие номера, и почему водители предпочитают устанавливать номера без флага Российской Федерации на свои автомобили.

Номерные знаки без трехцветной полосы не являются новым явлением. На самом деле, такие номера официально производились по всей стране в начале 1990-х годов. С 1994 по середину 2000-х они выдавались в ГИБДД лишь в нескольких регионах, включая Башкортостан, Приморский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

Согласно последней редакции ГОСТ Р 50577-2018, на регистрационных знаках типов 1-6, 8-28 должна быть надпись "RUS", а на номерных знаках типов 1-4, 4А, 4Б, 15, 19, 23-28 может присутствовать изображение Государственного флага Российской Федерации.

Таким образом, с точки зрения формальной трактовки закона, наличие флага на номерных знаках не является обязательным, и номера без трехцветной полосы не нарушают ГОСТ и считаются законными.

Тем не менее, на практике в МРЭО ГИБДД часто выдаются регистрационные знаки только с флагом. Хотя на дорогах всё чаще встречаются машины с номерами без флага, причём надпись "RUS" часто смещена к центру. Такие номера законно производят и продают частные компании с соответствующими лицензиями МВД.

Чтобы получить номерные знаки без флага России, часто не требуется даже личного присутствия в офисе лицензированных компаний. Такие знаки могут быть доставлены почтой. Единственное, что необходимо предоставить заранее, это комплект документов.

Возникает вопрос: почему номера без флага так популярны? Несмотря на то, что их цена как минимум в два раза выше, чем у обычных, спрос на них постоянно растёт. Первая причина - возможность выделиться на фоне других автомобилей. Однако есть и более весомый аргумент. Вспомним 90-е годы, когда на номерах автомобилей аппарата президента, ФСБ и ФСО отсутствовал трехцветный флаг. Сегодня эти же номера используются на машинах полиции, дипломатов и военных. Именно поэтому некоторые водители считают, что наличие флага на номере может вызвать недопонимание у сотрудников ГИБДД, которые могут ошибочно принять обычный автомобиль за транспортное средство высокопоставленного лица.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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