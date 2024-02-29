Безопасность на дороге: стратегии предотвращения заноса для водителей с задним приводом

"Autonews.ru" объяснил, что делать, если на поворотах возникает занос задней оси

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На автомобилях с задним приводом, двигатель передает мощность на задние колеса, которые обеспечивают движение транспортного средства. В случае заноса на повороте, рекомендуется небольшое увеличение подачи топлива и коррекция направления движения при помощи рулевого колеса, как объясняет специалист Ольга Махоня в интервью для издания "Autonews.ru".

Для предотвращения таких ситуаций эксперт рекомендует использовать проактивный стиль вождения, что позволяет водителю заранее замечать потенциально опасные ситуации и избегать резкого торможения.

На мокрой дороге важно помнить о необходимости увеличения остановочного расстояния. В случае движения по льду это расстояние увеличивается в 4 раза. Поэтому в таких условиях важно избегать резких маневров рулевым колесом.