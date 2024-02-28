Автоэксперт Ревин объяснил, как буксировать машину с АКПП

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Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин объяснил, как безопасно буксировать автомобиль с гидромеханической трансмиссией.

Фото: mavink. com/explore/How-to-Use-Tow-Bars

По мнению специалиста, безопасное расстояние для буксировки автомобилей с автоматической коробкой передач составляет от 25 до 50 километров при скорости не превышающей 30-50 километров в час, в зависимости от производителя.

Причина заключается в том, что гидромеханическая коробка передач использует множество подшипников скольжения с принудительной смазкой, а не только подшипники качения.

В гидромеханической коробке передач рабочая жидкость подается под давлением насосом, который приводится в движение входным валом коробки, совместно вращающимся с двигателем.

Это означает, что при выключенном двигателе подшипники и редукторы работают только на остаточном слое масляной пленки, что может привести к серьезному износу, по словам Ревина.

Ранее специалисты предупреждали, что при управлении автомобилем с автоматической коробкой передач важно следить за правильным использованием рычага передач.

Например, при движении задним ходом не следует сразу переключаться на режим "D" и начинать движение вперед без полной остановки автомобиля. Это может привести не только к механическим повреждениям зубчатых колес и фрикционов, но и к поломке картера автоматической коробки передач.

Напомним, что буксировочный трос должен иметь длину от 4 до 6 метров, а гибкое соединительное звено должно быть отмечено двумя полосатыми флажками размером 20х20 см. Что касается жесткого буксирующего устройства, то оно должно соответствовать ГОСТу 25907-89, поэтому использование самодельных "дышел" крайне нежелательно.