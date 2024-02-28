Топ-5 недорогих автомобилей с автоматической коробкой: рекомендации автоэксперта

Автоэксперты назвал самые лучшие модели с "автоматом" за 500 тысяч рублей

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Эксперт издания "За рулем" поделился своими рекомендациями относительно выбора автомобилей с автоматической коробкой передач, доступных по цене до 500 тысяч рублей. При составлении списка учитывались не только технические параметры, но и общее состояние автомобилей, что крайне важно для ограниченного бюджета.

Фото: Greg Gjerdingen

Основной посыл эксперта заключается в том, что при выборе автомобиля следует больше обращать внимание на состояние кузова и степень износа, чем на пробег, поскольку пробег может быть изменен, в то время как состояние кузова говорит многое о реальном состоянии машины.

Среди наиболее выгодных вариантов эксперт выделил первое поколение Hyundai Solaris, особенно модели с 1,4-литровым двигателем и четырёхступенчатой автоматической коробкой A4CF1. Он отметил, что эти автомобили способны пройти более 250 тысяч километров без серьёзных поломок.

Также в списке рекомендаций значится Nissan Almera Classic, выпускавшаяся до 2013 года, с 107-сильным двигателем и автоматической коробкой RE4F03A. Этот автомобиль отличается высокой надёжностью, особенно при своевременном обслуживании трансмиссии.

Кроме того, эксперт высоко оценил Ford Focus второго поколения с двигателем 1.6 Zetec и автоматической коробкой 4F27E, отметив их выдающуюся долговечность и способность к преодолению порога в 300 тысяч километров.

В ряду рекомендаций также присутствуют Volkswagen Polo с шестиступенчатой гидроавтоматической коробкой AQ160/AQ260 и 1,6-литровым мотором, а также Skoda Rapid с аналогичной трансмиссией. Обе модели имеют средний ресурс до 200 тысяч километров.