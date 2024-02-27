Конец выгоды: как новые правила ввоза авто ударят по вашему кошельку

С 1 апреля в России закроется лазейка для экономии на автомобилях из стран ЕАЭС

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Начиная с 1 апреля 2024 года в России изменятся правила ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти изменения означают, что дилерам больше не будет выгодно использовать схему завоза машин из Киргизии, Армении и Белоруссии для экономии на таможенных платежах.

Фото: openverse by Reece Garside | Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Теперь недоплаченные налоги и сборы будут учитываться в составе утилизационного сбора, что повлечет за собой увеличение стоимости ввозимых автомобилей примерно на 30%. Эти изменения затронут как физических, так и юридических лиц. Об этом сообщает URA.RU.

Передоворящие эти правила изменения также приведут к усилению контроля Федеральной таможенной службы РФ над стоимостью ввозимых автомобилей и возможности доначисления таможенных платежей в случае обнаружения занижения цен.