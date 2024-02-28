Этот пикап можно купить всего за 1,6 млн рублей: составлен список бюджетных авто этой модели

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Автоновости дня: Раскрыта стоимость самых дешевых пикапов в России

1:53
Авто

В России раскрыли стоимость пикапов с самым низким ценником, как сообщает портал "Автоновости дня".

Автоновости дня: Раскрыта стоимость самых дешевых пикапов в России
Фото: Wikipedia by Petr Magera is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Самая выгодная цена представлена на отечественный УАЗ "Пикап" 2023 года, который доступен за 1,6 миллиона рублей. В указанную стоимость включена доставка автомобиля до дилерского центра за 50 тысяч рублей. За данную цену УАЗ "Пикап" будет иметь базовое оснащение, включающее в себя 2,7-литровый 150-сильный бензиновый двигатель стандарта "Евро-2", электростеклоподъемники передних дверей, светодиодные дневные ходовые огни и аудиоподготовку.

Также в списке самых доступных пикапов в РФ оказалась Sollers ST6 — отечественная модель с китайскими корнями, производимая во Владивостоке на предприятии Mazda-Sollers. Цены на данный автомобиль начинаются от 2,4 миллиона рублей в базовой комплектации.

В стандартную комплектацию входят 2,0-литровый двигатель мощностью 176 лошадиных сил, пара подушек безопасности, бортовой компьютер, кондиционер, подогреваемые передние сиденья и круиз-контроль.

Третье место в рейтинге заняла модель Great Wall Poer Kingkong, доступная за 2,9 миллиона рублей с бензиновым или дизельным двигателем. Объем двигателя в обоих вариантах составляет 2,0 литра, но они различаются по мощности (150 лошадиных сил против 190 соответственно). Обе версии оснащены шестиступенчатой механической коробкой передач.

Также в список включены пикапы JAC T8 от одного китайского производителя, стоимостью 3 миллиона рублей, и JAC T8 Pro, доступные в России по минимальной цене от 3,04 миллиона рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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