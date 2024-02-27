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Параллельный импорт для запчастей автомобилей некоторых марок может закрыться: узнай, в чём дело

"Известия": поставки иностранных автозапчастей в Россию могут ограничить

Авто

Минпромторг ведет диалог с предпринимательским сообществом о возможном исключении из списка параллельного импорта некоторых марок автомобилей, особенно в части запчастей и компонентов. Информация о таких обсуждениях стала доступна из переписки ведомства с ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и Союзом автосервисов, сообщают "Известия".

"Известия": поставки иностранных автозапчастей в Россию могут ограничить
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

В письме отмечается, что среди всех запасных частей, применяемых в автомобильной индустрии для ремонта параллельно импортируемых автомобилей, РОАД и Союз автосервисов не могут найти ни одного бренда, чьи продукты были бы полностью замещены российскими производителями.

Это предполагаемое ограничение на ввоз импортных автозапчастей рассматривается как мера, способствующая сокращению количества контрафактной продукции, как ввозимой через таможню, так и производимой внутри страны. Кроме того, оно может способствовать управлению ценами на легальную продукцию со стороны ее производителей и перекладыванию гарантийных обязательств на импортеров и производителей.

Ранее стало известно, что российские владельцы китайских автомобилей столкнулись с задержками поставок запчастей для ремонта. Например, срок ожидания крупных автозапчастей для автомобилей китайских брендов может составлять до пяти месяцев. Проблемы касаются в первую очередь марок, которые недавно появились на российском рынке: Changan, Li, Zeekr, FAW, BYD.

Эта нехватка запчастей обусловлена отсутствием в России складов запасных частей и недостаточной организацией логистики для заказных позиций. Тем не менее, представители отрасли уверены, что проблема с нехваткой автозапчастей может быть решена к концу 2024 года, когда китайские марки укрепят свои позиции на российском рынке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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