Параллельный импорт для запчастей автомобилей некоторых марок может закрыться: узнай, в чём дело

Минпромторг ведет диалог с предпринимательским сообществом о возможном исключении из списка параллельного импорта некоторых марок автомобилей, особенно в части запчастей и компонентов. Информация о таких обсуждениях стала доступна из переписки ведомства с ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и Союзом автосервисов, сообщают "Известия".

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0