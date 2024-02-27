"Проценты сегодня — чудовищная сумма". Россиянам назвали способ выгодно приобрести автомобиль в кредит и не переплатить

Автокредит в условиях высокой ставки — очень невыгодное предложение, при этом есть способы приобрести машину в долг у банка и не переплатить. Такие возможности в беседе с Pravda.Ru описал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
"Если говорить о кредитах, когда хочется автомобиль, то они на сегодняшний день ставки в среднем составляют 25 процентов годовых. Это просто чудовищная сумма! И это, конечно, любого человека отпугнет", — сказал специалист.
Но, по его словам, сегодня в России существует достаточно много корпоративных программ, так как каждая автомобильная компания, которая присутствует в стране, каждый производитель и дистрибьютор, как правило, имеет какого-то партнера из банковской сферы или собственный банк, или банк-партнер, который предлагает свои программы.
"И это позволяет серьезно сократить процент годовой за счет этих корпоративных программ", — заметил собеседник Pravda.Ru.
По таким программам, отметил Моржаретто, можно купить автомобиль уже под 15 процентов годовых.
"Поэтому, прежде, чем соглашаться на кредит банка напрямую, надо расспросить у дилера, что у них есть, что предлагают, смотреть в интернете предложения и не соглашаться на первое предложение ни в коем случае, а детально проанализировать его, попросить, чтобы рассчитали, сколько, в конце концов, придется переплатить в итоге. И если выясняется, что еще одна цена автомобиля, надо бежать оттуда", — резюмировал эксперт.
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