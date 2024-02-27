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Легковые автомобили убрали из программы льготного автолизинга из-за более важных стратегий развития российской автомобильной промышленности

Минпромторг убрал легковые авто из программы льготного автолизинга

1:00
Авто

Легковые машины убрали из программы льготного автомобильного лизинга. Теперь в программе участвуют только седельные тягачи, общественный транспорт, электромобили и автобеспилотники, производства России. Это решение озвучили в министерстве промышленности и торговли РФ. Они объясняют это тем, что на данный момент программа более настроена на приоритетные категории транспорта, которые определяет стратегия улучшения автопромышленности до 2030 года.

Минпромторг убрал легковые авто из программы льготного автолизинга
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Легковые автомобили можно будет приобрести по субсидированным продажам, но уже по программе льготного автокредита. Это обусловлено тем, что их сейчас покупают в основном физические лица, тогда как программа автолизинга направлена на поддержку юридических лиц.

Сообщается, что нужда растянуть нынешний бюджет программы на более длительный срок и привела к принятию этих изменений. Как известно на этот год бюджет программы составляет 2 млрд рублей, как и в прошлом, 2023 году.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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