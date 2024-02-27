Легковые автомобили убрали из программы льготного автолизинга из-за более важных стратегий развития российской автомобильной промышленности

Минпромторг убрал легковые авто из программы льготного автолизинга

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Легковые машины убрали из программы льготного автомобильного лизинга. Теперь в программе участвуют только седельные тягачи, общественный транспорт, электромобили и автобеспилотники, производства России. Это решение озвучили в министерстве промышленности и торговли РФ. Они объясняют это тем, что на данный момент программа более настроена на приоритетные категории транспорта, которые определяет стратегия улучшения автопромышленности до 2030 года.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Легковые автомобили можно будет приобрести по субсидированным продажам, но уже по программе льготного автокредита. Это обусловлено тем, что их сейчас покупают в основном физические лица, тогда как программа автолизинга направлена на поддержку юридических лиц.

Сообщается, что нужда растянуть нынешний бюджет программы на более длительный срок и привела к принятию этих изменений. Как известно на этот год бюджет программы составляет 2 млрд рублей, как и в прошлом, 2023 году.