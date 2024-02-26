Осторожно на дорогах. Как избежать поломок автомобиля из-за ранней весны

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Автоэксперт Балабас: лужи на дорогах весной могут повредить тормозные диски и катализаторы

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Авто

Весеннее таяние снега в России приводит к образованию больших луж на дорогах, что может стать причиной серьезных проблем для водителей.

Автоэксперт Балабас: лужи на дорогах весной могут повредить тормозные диски и катализаторы
Фото: openverse by State Farm is licensed under CC BY 2.0

Эксперт по автомобильным технологиям Евгений Балабас предупреждает о риске повреждения тормозных дисков и катализаторов при проезде через глубокие лужи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он советует водителям быть осторожными, избегать резких торможений перед погружением в воду и медленно выезжать из луж, чтобы избежать повреждений автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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