Весеннее таяние снега в России приводит к образованию больших луж на дорогах, что может стать причиной серьезных проблем для водителей.
Эксперт по автомобильным технологиям Евгений Балабас предупреждает о риске повреждения тормозных дисков и катализаторов при проезде через глубокие лужи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он советует водителям быть осторожными, избегать резких торможений перед погружением в воду и медленно выезжать из луж, чтобы избежать повреждений автомобиля.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.