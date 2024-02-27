Осторожно на дорогах. Как избежать поломок тормозных дисков из-за ранней весны - посоветовал автоэксперт

Весеннее таяние снега в России приводит к образованию больших луж на дорогах, что может стать причиной серьёзных проблем для водителей.
Эксперт по автомобильным технологиям Евгений Балабас предупреждает о риске повреждения тормозных дисков и катализаторов при проезде через глубокие лужи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он советует водителям быть осторожными, избегать резких торможений перед погружением в воду и медленно выезжать из луж, чтобы избежать повреждений автомобиля.
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