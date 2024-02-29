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Инспектор ГИБДД отнесется с уважением к водителю, который знает эти фразы со ссылкой на законы России

Названы восемь фраз, после которых сотрудник ГИБДД потеряет интерес к водителю

2:13
Авто

Общение с сотрудником ГИБДД может вызвать неприятные ощущения, однако правильное поведение водителя поможет избежать штрафа и сократить время разговора с полицейским. Портал njcar.ru выделил восемь фраз, способных снизить интерес сотрудника ДПС к автомобилисту во время проверки документов.

Названы восемь фраз, после которых сотрудник ГИБДД потеряет интерес к водителю
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Инспекторы ГИБДД иногда используют форму "ты", особенно обращаясь к молодым водителям, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Однако такое обращение часто считается манипуляцией и попыткой запугать. Поэтому важно вежливо, но уверенно попросить использовать форму "вы".

Также полезно уведомить полицейского, что вы записываете происходящее на видео, особенно если он пытается вас запугать. Запись на смартфон разрешена, но важно использовать этот метод ответственно только в спорных ситуациях и не провоцировать инспектора.

Еще одно полезное выражение при общении с ГИБДД: "Подождите, я хочу проверить информацию в интернете". Запомнить все статьи Кодекса об административных правонарушениях и последние изменения в Правилах дорожного движения сложно, поэтому поиск информации онлайн может быть разумным шагом, демонстрирующим ваше стремление быть информированным.

Просьба составить протокол свидетельствует о вашем желании следовать закону и не торопиться. Такой подход убеждает инспектора не предлагать "договориться на месте". Это особенно важно, когда вас уговаривают отказаться от медицинского освидетельствования.

Если поведение инспектора кажется незаконным или странным, сообщите ему, что вы намерены подать жалобу в дежурную часть. Это разумное действие, которое стоит дополнить записью видео.

Также можно уведомить полицейского, что вы собираетесь позвонить по телефону доверия ГИБДД, указанному на их служебных автомобилях.

Фраза "не согласен с нарушением, требую вызова защитника в ходе рассмотрения дела" заставляет полицейского начать процедуру вызова защитника и принять соответствующее решение. Юристы отмечают, что такое требование редко удовлетворяется, что может нарушать права гражданина на юридическую защиту и послужить основанием для отмены постановления о нарушении в суде.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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