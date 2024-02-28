Новички не знают об особенностях дорог в дождливую погоду: опасна не вода, а то, что появляется помимо неё

Управление автомобилем в дождь: какую ошибку допускают многие водители

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Многие водители не придают особого значения осадкам на дороге. Однако опытные автомобилисты осознают необходимость изменения своего стиля вождения во время дождя.

Фото: Ледяной дождь by Shawn Harquail is licensed under CC BY-NC 2.0

Часто автомобильные дороги покрываются влагой во время дождя, что не является проблемой. Однако появление масляного пленочного покрытия на мокром асфальте становится уже более серьезной угрозой.

Не все водители осведомлены, что во время дождя на дорогах оседают остатки нефтепродуктов, делая покрытие значительно скользким.

Основная опасность заключается в том, что такое покрытие невидимо для глаз. Из-за этого многие новички водители не переходят на более осторожный стиль вождения.

Тем не менее, это необходимо сделать. Следует избегать резких поворотов, резкого торможения и быстрого разгона, иначе водитель рискует потерять контроль над машиной.