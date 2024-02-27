Проблемы с запуском авто в мороз: что делать, если машина не заводится

Зима продолжается, мороз снова установился, и вот опять ваш автомобиль отказывается заводиться — знакомая ситуация, не так ли? Эксперт из издания "За рулем" Алексей Ревин поделился информацией о возможных причинах, по которым машина может плохо себя чувствовать после сильных морозов.
Если вы уже проверили аккумулятор, стартер и свечи, то пришло время обратить внимание на… топливную систему! Ведь там топливо может просто замерзнуть и перестать подаваться в двигатель.
Экспертное мнение Алексей Ревин, специалист издания "За рулем", отмечает:
— В основном эта проблема возникает у владельцев дизельных автомобилей. Топливо с недостаточно высоким показателем фильтруемости при низких температурах становится густым и не может попасть в камеру сгорания. Как избежать подобных проблем? Следует заправляться на надёжных заправках и использовать депрессорные присадки (антигели) в баке в период сильных морозов.
Иногда из-за проблем с топливной системой может не заводиться и бензиновый двигатель. Это может произойти, если влага попадет в бензин и замерзнет на пути от бака до системы подачи топлива. В таком случае рекомендуется отбуксировать автомобиль в теплое помещение, отметил эксперт.
После того, как машина прогреется и заведётся, необходимо добавить в бак средство для удаления влаги из топлива, чтобы избавиться от всей воды в бензине.
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