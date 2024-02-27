Охлаждающая жидкость в автомобиле: причины утечки и последствия для двигателя

Эксперты провели анализ: низкий уровень антифриза приводит к поломке двигателя

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Работа двигателя в автомобиле организована таким образом, что нормальное функционирование системы охлаждения необходимо для его работы. Для этого используется специальный охладитель в форме антифриза, уровень которого должен быть регулярно проверяем каждым водителем.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Причины снижения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом могут быть разнообразными. Например, антифриз может естественным образом испаряться со временем из-за колебаний температуры, а также из-за деформации шлангов, неустойчивого крепления хомутов, проблем с регулировкой клапана или просто из-за неплотности системы.

Если уровень антифриза уже снизился ниже нормы, рекомендуется незамедлительно выявить причину утечки и восстановить его уровень как можно скорее. В противном случае существует риск серьезной поломки двигателя, требующей значительного ремонта.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе приведет к падению давления и температуры кипения, что в свою очередь может вызвать образование паров и повреждение головки блока цилиндров.

Кроме того, недостаток антифриза в расширительном бачке может привести к образованию воздушных пробок в системе и перегреву двигателя, из-за которого автомобиль может оказаться вынужденным двигаться только при помощи эвакуации.