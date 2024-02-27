Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Премьер Словакии Фицо: в Париже никто не обсуждал мир
Доктор Мясников опроверг миф о выведении алкоголем мозга с мочой
Рене Зеллвегер снова сыграет главную героиню в фильме "Дневник Бриджит Джонс"
Уха рыбацкая: со свежей зеленью, вкусная, сытная и наваристая
В Казани начали продавать "детские "Искандеры"
Врач Михалева назвала популярные продукты, которые нельзя давать детям
Послание президента РФ Федеральному собранию покажут в кинотеатрах
МО РФ: Российские военные сорвали эвакуацию подразделения ВСУ под Авдеевкой
Ле Пен: Макрон играет в военачальника, говоря об отправке граждан Франции на Украину
Охлаждающая жидкость в автомобиле: причины утечки и последствия для двигателя

Эксперты провели анализ: низкий уровень антифриза приводит к поломке двигателя

1:20
Авто

Работа двигателя в автомобиле организована таким образом, что нормальное функционирование системы охлаждения необходимо для его работы. Для этого используется специальный охладитель в форме антифриза, уровень которого должен быть регулярно проверяем каждым водителем.

Эксперты провели анализ: низкий уровень антифриза приводит к поломке двигателя
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Причины снижения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом могут быть разнообразными. Например, антифриз может естественным образом испаряться со временем из-за колебаний температуры, а также из-за деформации шлангов, неустойчивого крепления хомутов, проблем с регулировкой клапана или просто из-за неплотности системы.

Если уровень антифриза уже снизился ниже нормы, рекомендуется незамедлительно выявить причину утечки и восстановить его уровень как можно скорее. В противном случае существует риск серьезной поломки двигателя, требующей значительного ремонта.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе приведет к падению давления и температуры кипения, что в свою очередь может вызвать образование паров и повреждение головки блока цилиндров.

Кроме того, недостаток антифриза в расширительном бачке может привести к образованию воздушных пробок в системе и перегреву двигателя, из-за которого автомобиль может оказаться вынужденным двигаться только при помощи эвакуации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Bloomberg: русские не сдаются и помнят зло Олег Володин Под Авдеевкой освобождено Степовое, уничтожен первый американский "Абрамс" Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Предыдущие ученые ошиблись в расчётах: новое исследование пролило свет на реальные размеры Солнца
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Последние материалы
Warner Bros. опубликовала трейлер нового фильма "Горизонт: Американская сага"
В Городце подросток с психическим расстройством ушёл из дома с ружьем отца
Компот из замороженной черники: кладезь витаминов зимой и в межсезонье
Почему кошки зевают: причины и возможные интерпретации
Россиянам рассказали, как держать себя в форме, если нет денег на спортзал
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправки военных на Украину
LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России
Почему кошки отзываются на звук "кис-кис"
Расчёт Владимира Путина оправдался: США перестали помогать Украине
Глава минфина США предрекла масштабную дефляцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников