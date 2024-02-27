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Как действовать, если камень попадает в лобовое стекло вашего автомобиля

Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень

2:07
Авто

Автомобильный эксперт Михаил Горбачев поделился советами для водителей, которым пришлось столкнуться с ситуацией, когда камень попадает в лобовое стекло их автомобиля, сообщает агентство "Прайм".

Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
Фото: Wikipedia by Tysto

По мнению специалиста, пробить лобовое стекло довольно сложно из-за его структуры из триплекса, состоящего из двух слоев тонкого стекла и прочной полимерной пленки между ними. Однако, если камень все же попадает в стекло, он застревает в нем.

"Если, к примеру, вылетел кусок кирпича из-под заднего сдвоенного колеса самосвала, то такой 'снаряд' скорее всего застрянет в лобовом стекле. Если камень подобного размера попадает в ваше лобовое стекло, это, безусловно, считается ДТП", — отметил Горбачев.

В такой ситуации необходимо постепенно снизить скорость, включить аварийную сигнализацию и аккуратно остановиться на обочине. Водители, имеющие полис КАСКО, могут попытаться получить компенсацию. Для этого рекомендуется вызвать сотрудников ДПС или приехать в полицейский участок для оформления протокола о ДТП.

Однако, стоит отметить, что попытки найти водителя грузовика будут бесполезны, так как он не мог предвидеть эту ситуацию и повлиять на нее.

"Вы являетесь пострадавшим в ДТП, где нет определенного виновника, поэтому попытки получить компенсацию в данной ситуации практически бесполезны", — подчеркнул автоэксперт.

Однако компенсация по полису КАСКО должна быть выплачена в любом случае, в то время как по ОСАГО ожидать компенсации не стоит.

Горбачев отмечает, что еще больший вред может причинить маленький камень, который, попав в стекло, вызывает скол. Это может привести к образованию трещин, и в итоге потребуется заменить лобовое стекло.

Эксперт считает, что полностью избежать попадания камня на автомобиль невозможно. Однако соблюдение безопасной дистанции на дороге может снизить вероятность таких ситуаций. Важно помнить, что даже мелкая пыль на дороге может оставить следы на стекле и создать небольшие повреждения, которые могут затруднить видимость, особенно в темное время суток.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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