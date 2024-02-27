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Безопасное движение зимой: 5 ключевых правил для водителей на скользких трассах

Какие ошибки автомобилисты допускают при вождении автомобиля зимой

1:11
Авто

Зимой мокрая и скользкая трасса в сочетании с короткими днями часто становятся причиной аварий, отмечают эксперты из сервисов "СберУслуги" и "СберАвто". По их мнению, водители часто допускают определенные ошибки в таких условиях.

Какие ошибки автомобилисты допускают при вождении автомобиля зимой
Фото: openverse by brownpau is licensed under CC BY 2.0

Одной из распространенных ошибок автовладельцев в холодное время года является недостаточное соблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля. Специалисты рекомендуют сохранять безопасное расстояние, равное примерно длине пути автомобиля в три — пять секунд.

Еще одним фактором, способным привести к ДТП, является резкое торможение. По их словам, на скользкой дороге тормозной путь обычно увеличивается, что особенно важно учитывать при наличии зимних шин с шипами даже на чистом асфальте.

Специалисты советуют водителям избегать резких маневров и смены полосы движения, поддерживать разумную скорость и своевременно заменять летние шины на зимние. Кроме того, важно не пренебрегать очисткой автомобиля от снега и льда, так как накопившиеся осадки могут представлять опасность для других участников дорожного движения, а также ухудшать видимость из-за грязных фар в темное время суток.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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