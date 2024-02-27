Зимний комфорт: секреты быстрого прогрева салона автомобиля

Автоэксперт Ревин перечислил основные ошибки при прогреве салона автомобиля

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Быстрый прогрев салона автомобиля в зимний период зависит от действий водителя, сообщил автоэксперт Алексей Ревин журналу "За рулем".

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Согласно его советам, многие водители привыкли оставаться на месте с работающим двигателем на холостом ходу, что на самом деле бесполезно. Гораздо эффективнее прогревается салон, если сначала постоять несколько минут, а затем начать движение с минимальной нагрузкой, избегая резких ускорений и пробуксовок. В случае автомобилей с автоматической коробкой передач можно перевести ее в режим D, зажав тормоз, и подождать некоторое время.

"Это поможет увеличить нагрузку на двигатель и ускорит его прогревание", — отметил эксперт.

Ревин рекомендует избегать полной мощности обдува салона, так как это замедляет прогревание двигателя — тепло сразу уходит обратно в салон. Чтобы минимизировать потери тепла, лучше оставить выключенным или установить минимальную мощность обдува.

Еще одна распространенная ошибка — не использовать функцию рециркуляции воздуха, которая помогает быстрее прогреть воздух в салоне. Эксперт советует отключать рециркуляцию только после начала движения, чтобы избежать запотевания стекол из-за повышенной влажности воздуха внутри автомобиля.