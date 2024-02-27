Опасность на трассе: как действовать при поломке автомобиля на трассе

Что делать при поломке машины на оживленной дороге: советы автоэксперта

1:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт Петр Баканов рассказал о том, как поступить, если ваш автомобиль сломается на оживленной трассе.

Фото: Wikipedia by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению Баканова, в случае поломки необходимо как можно скорее найти спокойное место на дороге и поставить аварийный знак. В противном случае, существует риск столкновения с другим автомобилем.

"Если промежуток времени между поломкой и возможным ДТП будет значительным и будет иметься доказательство (например, видеозапись), водитель может быть признан виновным в аварии. Возможно, будет признана взаимная вина", — отметил Баканов.

Эксперт подчеркнул, что аварийный знак следует устанавливать на достаточном расстоянии от машины: в городе — 15 метров, за городом — 30 метров. Он также подчеркнул важность выбора правильного расстояния, поскольку за сломанным автомобилем могут следовать крупные транспортные средства с большим остановочным путем.

Неправильный выбор расстояния между сломанным автомобилем и аварийным знаком может привести к аварии.

Баканов добавил, что в случае поломки можно попросить помощи у других участников дорожного движения. Если автомобиль нельзя отбуксировать с их помощью, то следует вызвать эвакуатор. В таких случаях не рекомендуется звонить в Госавтоинспекцию, так как они выезжают на место только при факте правонарушения или ДТП.