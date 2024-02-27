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Простые способы предотвратить конденсацию в автомобиле зимой: советует автоэксперт

Автоэксперт Васильев дал россиянам совет, как избавиться от сырости в машине зимой

1:03
Авто

Автомобильный эксперт Егор Васильев поделился с водителями советами по борьбе с влажностью в машине зимой, сообщает "Российская газета".

Автоэксперт Васильев дал россиянам совет, как избавиться от сырости в машине зимой
Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Специалист отметил, что появление влаги в автомобиле в зимнее время является неизбежным следствием перепадов температур, которые приводят к конденсации на внутренних поверхностях транспортного средства. Это явление может привести к негативным последствиям, таким как повреждение разъемов из-за замерзания воды, образование очагов коррозии или механические повреждения элементов автомобиля.

Чтобы предотвратить такие проблемы, Васильев рекомендует использовать специальные силиконовые смазки и включать кондиционер, который уменьшает уровень влажности в салоне.

Кроме того, эксперт отмечает важность тщательной очистки ног от снега перед сидением в машине, так как таяние снега может привести к скоплению воды в ковриках на полу. При этом зимой температура в этой области салона обычно минимальна, и снег на обуви может спровоцировать появление соленых пятен и лишней влаги.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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