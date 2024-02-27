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Правильная парковка: как избежать поломок механической коробки передач

Непростительные ошибки при старте: как завести машину и не сломать ее

1:18
Авто

Не все водители осознают, насколько важны первые минуты запуска автомобиля, и поэтому могут допускать серьезные ошибки. 

Непростительные ошибки при старте: как завести машину и не сломать ее
Фото: openverse by alcides OTA is licensed under CC BY 2.0

Для двигателя крайне вредно резко запускать его без предварительного прогрева. В первые секунды работы запускается насос, который обеспечивает циркуляцию масла по системе смазки. Непрогретый двигатель под нагрузкой может столкнуться с проблемами, включая появление задиров в цилиндрах.

Трансмиссия с автоматической коробкой передач плохо переносит пробуксовку, особенно это касается автомобилей с вариаторной трансмиссией. При пробуксовке цепь вариатора может начать скользить, что может привести к поломке шкива.

Кроме того, специалисты рекомендуют не использовать режим "нейтраль" N, если у вас автоматическая коробка передач. Для удержания автомобиля на месте нужно использовать педаль тормоза в режиме D. При этом автомобиль может находиться в таком состоянии длительное время без вреда для коробки передач. Частое переключение между режимами D и N может повредить сложные механизмы циркуляции масла.

Оставление автомобиля с механической коробкой передач на передаче при парковке может привести к серьезной поломке. Вместо этого следует использовать ручник. Иначе это может привести к поломке двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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