Правильная парковка: как избежать поломок механической коробки передач

Не все водители осознают, насколько важны первые минуты запуска автомобиля, и поэтому могут допускать серьезные ошибки.
Для двигателя крайне вредно резко запускать его без предварительного прогрева. В первые секунды работы запускается насос, который обеспечивает циркуляцию масла по системе смазки. Непрогретый двигатель под нагрузкой может столкнуться с проблемами, включая появление задиров в цилиндрах.
Трансмиссия с автоматической коробкой передач плохо переносит пробуксовку, особенно это касается автомобилей с вариаторной трансмиссией. При пробуксовке цепь вариатора может начать скользить, что может привести к поломке шкива.
Кроме того, специалисты рекомендуют не использовать режим "нейтраль" N, если у вас автоматическая коробка передач. Для удержания автомобиля на месте нужно использовать педаль тормоза в режиме D. При этом автомобиль может находиться в таком состоянии длительное время без вреда для коробки передач. Частое переключение между режимами D и N может повредить сложные механизмы циркуляции масла.
Оставление автомобиля с механической коробкой передач на передаче при парковке может привести к серьезной поломке. Вместо этого следует использовать ручник. Иначе это может привести к поломке двигателя.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.