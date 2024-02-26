Избегайте опасностей: как вести автомобиль в дождливую погоду по рекомендации специалиста

Автоэксперт рассказал об особенностях вождения во время дождя

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Вождение автомобиля при дожде представляет дополнительные опасности по сравнению с сухим покрытием. Об этом сообщил специалист по автомобилям Егор Васильев, цитируя агентство "Прайм".

Фото: Ледяной дождь by Shawn Harquail is licensed under CC BY-NC 2.0

"Влажное покрытие асфальта имеет меньший коэффициент сцепления, особенно это заметно в начале дождя, когда капли воды начинают промачивать пыль и грязь на дороге", — отметил эксперт.

В связи с этим Васильев рекомендует водителям существенно снизить скорость движения во время дождя и избегать резких ускорений, маневров и торможений.

Кроме того, при сильных дождях на стекла автомобиля попадает много грязной влаги, что значительно ухудшает обзорность.

"Если мы видим хуже то, что происходит вокруг нас, мы обязаны снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди движущихся автомобилей", — пояснил автоэксперт.

В случае, если видимость становится крайне низкой из-за сильного дождя, рекомендуется включить аварийную сигнализацию, припарковать машину в безопасном месте и подождать, пока погода не улучшится.

Во время дождя может возникнуть также опасное явление — аквапланирование. Это происходит, когда колесо попадает в лужу и не успевает вытеснить воду из зоны контакта с дорогой, образуя водяную подушку.

В результате машина теряет управление, возникают проблемы с устойчивостью на курсе. Водитель обычно реагирует на это резким поворотом руля и нажатием на тормозную педаль.

"Это приводит к резкому изменению направления движения машины, когда управляемость внезапно восстанавливается, например, из-за снижения скорости или окончания лужи", — пояснил специалист.

По мнению Васильева, в таких ситуациях водителю следует поддерживать равномерную скорость и дожидаться восстановления сцепления с дорогой, а при необходимости делать резкие маневры рулем только в крайне необходимых случаях. Водитель должен быть готов к активным действиям, если управляемость автомобиля внезапно восстановится.