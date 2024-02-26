Подержанный автомобиль: как определить реальный пробег и избежать неприятностей

Автоэксперт Баскаков рассказал, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

На рынке подержанных автомобилей особенно востребованы те, которые находятся в возрасте двух-трех лет. Эксперты советуют не только проверять данные по одометру в базах, но и осматривать салон, чтобы оценить реальный пробег автомобиля, сообщает агентство "Прайм".

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Николай Баскаков, директор компании "Авилон Автомобили с пробегом", предупреждает, что при покупке трехлетнего автомобиля могут возникнуть проблемы, если продавец умалчивает о технических недостатках, которые могли возникнуть после сделки. В таком случае все расходы по ремонту придется возлагать на покупателя, так как гарантия производителя уже не действует.

Такие автомобили следует оценивать наравне с более старыми машинами. Подлинный пробег можно установить, проанализировав данные из внутренних программ официальных дилеров и информацию от бортового компьютера. Кроме того, состояние салона может рассказать о реальном возрасте автомобиля: износ сидений, руля, ковров и т. д.

Специалисты рекомендуют приобретать подержанные автомобили у официальных дилеров. Поскольку средний срок эксплуатации автомобиля составляет два-три года, покупатель может быть не в курсе всех тонкостей о документах и техническом состоянии.

Согласно мнению Баскакова, приобретение машины у частного лица не лишено рисков, так как покупатель не всегда имеет полную информацию о предыдущих владельцах, наличии залогов, кредитов и других ограничений.