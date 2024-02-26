Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нутрициолог Слепых рассказал о полезных свойствах бобовых
После зимы необходимо удалить высохшие ветки деревьев
Александр Гудков появился в новом шоу Варнавы: "С удовольствием снимаюсь у Кати"
Новое открытие разрушает надежды найти инопланетную жизнь на Титане
Актёр Иван Янковский показал фото со своим знаменитым дедушкой Олегом Янковским
Не ешьте эти продукты, если у вас мигрень
Актёр Кирилл Канахин* из сериала "Глухарь" получил пожизненный срок
Пять укладок для холодного времени года, которые не испортит капюшон и погода
Как исправить пересоленный суп: проверенные методы для идеального вкуса
Подержанный автомобиль: как определить реальный пробег и избежать неприятностей

Автоэксперт Баскаков рассказал, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом

1:28
Авто

На рынке подержанных автомобилей особенно востребованы те, которые находятся в возрасте двух-трех лет. Эксперты советуют не только проверять данные по одометру в базах, но и осматривать салон, чтобы оценить реальный пробег автомобиля, сообщает агентство "Прайм".

Автоэксперт Баскаков рассказал, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом
Фото: openverse by brownpau is licensed under CC BY 2.0

Николай Баскаков, директор компании "Авилон Автомобили с пробегом", предупреждает, что при покупке трехлетнего автомобиля могут возникнуть проблемы, если продавец умалчивает о технических недостатках, которые могли возникнуть после сделки. В таком случае все расходы по ремонту придется возлагать на покупателя, так как гарантия производителя уже не действует.

Такие автомобили следует оценивать наравне с более старыми машинами. Подлинный пробег можно установить, проанализировав данные из внутренних программ официальных дилеров и информацию от бортового компьютера. Кроме того, состояние салона может рассказать о реальном возрасте автомобиля: износ сидений, руля, ковров и т. д.

Специалисты рекомендуют приобретать подержанные автомобили у официальных дилеров. Поскольку средний срок эксплуатации автомобиля составляет два-три года, покупатель может быть не в курсе всех тонкостей о документах и техническом состоянии.

Согласно мнению Баскакова, приобретение машины у частного лица не лишено рисков, так как покупатель не всегда имеет полную информацию о предыдущих владельцах, наличии залогов, кредитов и других ограничений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец

Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.

Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Уничтоженный первый танк M1 Abrams на Украине будет не последним Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Предыдущие ученые ошиблись в расчётах: новое исследование пролило свет на реальные размеры Солнца
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Сводка с фронта: Работино почти взято, армия России двигается на Часов Яр
Сводка с фронта: Работино почти взято, армия России двигается на Часов Яр
Последние материалы
После зимы необходимо удалить высохшие ветки деревьев
Александр Гудков появился в новом шоу Варнавы: "С удовольствием снимаюсь у Кати"
Новое открытие разрушает надежды найти инопланетную жизнь на Титане
Актёр Иван Янковский показал фото со своим знаменитым дедушкой Олегом Янковским
Не ешьте эти продукты, если у вас мигрень
Актёр Кирилл Канахин* из сериала "Глухарь" получил пожизненный срок
Пять укладок для холодного времени года, которые не испортит капюшон и погода
Как исправить пересоленный суп: проверенные методы для идеального вкуса
Сломавшая ногу Лера Кудрявцева рассказала, что получила травму на глазах своей дочери
Фитнес-тренер Прыгунов перечислил, какие виды спорта помогут снизить давление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников