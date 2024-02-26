Звуки вашего автомобиля: как различить норму от неисправности

Понимание работоспособности автомобиля может быть облегчено посредством его звуковой активности, как сообщил автоэксперт Егор Васильев агентству "Прайм".
По мнению эксперта, важно различать стандартные аэродинамические шумы от звуков, происходящих от работающих узлов автомобиля, которые, в свою очередь, состоят из звуков двигателя, подвески и трансмиссии.
"Появление механических стуков, воющих звуков, гула или скрежета является сигналом для остановки и выяснения причины их возникновения", — отметил автоэксперт.
Он также подчеркнул важность обращения внимания на шумы, которые усиливаются в процессе движения автомобиля. Это может свидетельствовать о нарастающем повреждении определенного узла. Например, подвеска при проезде по неровностям может издавать звуки при наличии серьезных дефектов. Скрежет в тормозной системе может возникнуть при попадании камня, например.
По мнению Васильева, в целом, исправный автомобиль издает гармоничные и согласованные звуки. Любой диссонанс, нарушающий звуковую гармонию, должен служить сигналом для остановки и проверки состояния машины.
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