Звуки вашего автомобиля: как различить норму от неисправности

Автоэксперт Васильев рассказал, какие шумы в машине должны насторожить водителя

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Понимание работоспособности автомобиля может быть облегчено посредством его звуковой активности, как сообщил автоэксперт Егор Васильев агентству "Прайм".

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

По мнению эксперта, важно различать стандартные аэродинамические шумы от звуков, происходящих от работающих узлов автомобиля, которые, в свою очередь, состоят из звуков двигателя, подвески и трансмиссии.

"Появление механических стуков, воющих звуков, гула или скрежета является сигналом для остановки и выяснения причины их возникновения", — отметил автоэксперт.

Он также подчеркнул важность обращения внимания на шумы, которые усиливаются в процессе движения автомобиля. Это может свидетельствовать о нарастающем повреждении определенного узла. Например, подвеска при проезде по неровностям может издавать звуки при наличии серьезных дефектов. Скрежет в тормозной системе может возникнуть при попадании камня, например.

По мнению Васильева, в целом, исправный автомобиль издает гармоничные и согласованные звуки. Любой диссонанс, нарушающий звуковую гармонию, должен служить сигналом для остановки и проверки состояния машины.