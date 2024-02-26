Безопасное вождение в туман: советы эксперта для минимизации рисков

В период туманной погоды часто происходят аварии в большом масштабе. Автомобильный эксперт и директор автошколы Александр Подгорский рассказал в интервью для "Вестей", как правильно вести себя водителям в условиях ограниченной видимости.
Он отметил, что в тумане не только ухудшается видимость, но и искажается ощущение расстояния до объектов, которые кажутся более удаленными. Однако основным помощником водителя в таких ситуациях остается освещение. Но принцип "чем ярче, тем лучше" здесь не действует.
При использовании дальнего света капли влаги в воздухе могут отражать свет, создавая яркую и непроницаемую стену перед автомобилем. Поэтому эксперт рекомендует включать ближний свет в сочетании с противотуманными фарами.
"Эти фары создают рассеиваемый свет внизу, что помогает увеличить тени и позволяет водителю более четко определить расстояние до объектов", — пояснил Подгорский.
Если на автомобиле отсутствуют противотуманные фары, водителю следует использовать корректор, чтобы направить свет ближних фар как можно ниже, чтобы лучше видеть край дороги. В условиях густого тумана также полезно использовать аварийную сигнализацию.
Эксперт также рекомендует снизить скорость до минимально необходимого уровня и поддерживать большое расстояние до других машин. Лучше всего остановиться и подождать, пока туман не рассеется, оставаясь в безопасном месте вдали от дороги.
"Абсолютно недопустимо останавливаться на обочине в тумане, особенно за пределами населенных пунктов, если нет специальных мест для отдыха", — предупредил специалист.
Помимо дорожных знаков и разметки, в тумане можно ориентироваться по зданиям и деревьям, чтобы определить край дороги, подчеркнул эксперт. Он также отметил, что в условиях плохой видимости важную роль играет слух.
В густом тумане звук автомобиля будет слышен раньше, чем он станет виден, поэтому лучше временно отказаться от музыки и опустить окна для лучшего восприятия окружающего звукового окружения при движении.
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