Как продлить срок службы автопокрышек до 6 сезонов: советы эксперта

Согласно информации, оптимальный срок использования автомобильных шин в среднем составляет около четырех сезонов. Однако, если шины используются аккуратно и хранятся правильно, их срок эксплуатации может быть продлен до пяти или даже шести сезонов, сообщает автоэксперт Илья Иванский.
Специалист отмечает, что срок годности автопокрышек можно определить по маркировке, а именно по штампу с четырехзначным числом. Первые две цифры указывают количество недель с начала года, что позволяет определить месяц выпуска шины, а последующие две цифры обозначают год выпуска.
Иванский подчеркивает, что при выборе шин важно руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля и не покупать покрышки с неподходящим радиусом для диска, так как это может не только снизить эффективность шин, но и привести к авариям.
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