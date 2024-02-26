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Как продлить срок службы автопокрышек до 6 сезонов: советы эксперта

Автоэксперт назвал оптимальный срок эксплуатации автомобильных покрышек

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Авто

Согласно информации, оптимальный срок использования автомобильных шин в среднем составляет около четырех сезонов. Однако, если шины используются аккуратно и хранятся правильно, их срок эксплуатации может быть продлен до пяти или даже шести сезонов, сообщает автоэксперт Илья Иванский.

Автоэксперт назвал оптимальный срок эксплуатации автомобильных покрышек
Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Специалист отмечает, что срок годности автопокрышек можно определить по маркировке, а именно по штампу с четырехзначным числом. Первые две цифры указывают количество недель с начала года, что позволяет определить месяц выпуска шины, а последующие две цифры обозначают год выпуска.

Иванский подчеркивает, что при выборе шин важно руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля и не покупать покрышки с неподходящим радиусом для диска, так как это может не только снизить эффективность шин, но и привести к авариям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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