Внимание ГИБДД: секреты распознавания подозрительного автомобиля

Автоэксперт Васильев рассказал, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Автомобили, окрашенные в тонированные цвета и украшенные многочисленными наклейками и элементами "псевдоспортивного" тюнинга, часто привлекают внимание сотрудников ГИБДД, сообщил эксперт по автомобилям Егор Васильев.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

По его мнению, запачканный кузов и стекла, использование несезонных шин и издаваемые громкие звуки также могут послужить причиной для остановки автомобилей инспекторами. Кроме того, внимание инспекторов могут привлечь добавочные элементы и переделанные фары, которые не были установлены изначально производителем.

Васильев также отметил, что поведение водителя на дороге играет немаловажную роль.

"Слишком агрессивное или, наоборот, чрезмерно сдержанное поведение на дороге может свидетельствовать о том, что у водителя есть что-то скрывать", — пояснил эксперт по автомобилям.