Внимание ГИБДД: секреты распознавания подозрительного автомобиля

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Автоэксперт Васильев рассказал, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Авто

Автомобили, окрашенные в тонированные цвета и украшенные многочисленными наклейками и элементами "псевдоспортивного" тюнинга, часто привлекают внимание сотрудников ГИБДД, сообщил эксперт по автомобилям Егор Васильев.

Автоэксперт Васильев рассказал, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

По его мнению, запачканный кузов и стекла, использование несезонных шин и издаваемые громкие звуки также могут послужить причиной для остановки автомобилей инспекторами. Кроме того, внимание инспекторов могут привлечь добавочные элементы и переделанные фары, которые не были установлены изначально производителем.

Васильев также отметил, что поведение водителя на дороге играет немаловажную роль.

"Слишком агрессивное или, наоборот, чрезмерно сдержанное поведение на дороге может свидетельствовать о том, что у водителя есть что-то скрывать", — пояснил эксперт по автомобилям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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